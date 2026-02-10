Vence hoy plazo para recepción de cartas de intención en proceso de subasta de AHMSA

Monclova, Coah.- Este martes 10 de febrero vence el plazo establecido por el órgano jurisdiccional para la recepción de cartas de intención y documentación requerida para la preclasificación de inversionistas interesados en participar en el proceso de subasta de Altos Hornos de México (AHMSA), como parte del procedimiento concursal que enfrenta la empresa acerera.

De acuerdo con el calendario oficial emitido por el Poder Judicial de la Federación correspondiente a febrero de 2026, este día concluye el periodo para que los posibles inversionistas presenten formalmente su interés y acrediten la documentación necesaria para avanzar a la etapa de preclasificación.

Etapa clave en la subasta

El proceso inició el pasado 3 de febrero con la publicación de la convocatoria ajustada por el órgano jurisdiccional, y el 4 de febrero se abrió formalmente el periodo de recepción de cartas de intención.

La fecha de hoy marca un punto determinante dentro del procedimiento, ya que únicamente los interesados que cumplan con los requisitos establecidos podrán avanzar a la siguiente fase.

Según el calendario judicial:

· El 13 de febrero iniciará la etapa de preclasificación, la cual podrá extenderse durante sábado y domingo si el análisis lo requiere.

· El 16 de febrero se notificará el resultado de la preclasificación.

· El 19 de febrero vencerá el plazo para impugnar dichos resultados.

· Finalmente, la audiencia de subasta está programada para el 27 de febrero.

Expectativa en la Región Centro

El proceso ha generado alta expectativa en la Región Centro de Coahuila, particularmente en Monclova, debido a la relevancia económica y social que representa AHMSA para miles de familias.

Trabajadores, proveedores y sectores empresariales permanecen atentos al desarrollo del procedimiento, ante la posibilidad de que un nuevo inversionista permita reactivar operaciones y estabilizar la situación financiera de la siderúrgica.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente el número de cartas de intención recibidas, información que se conocerá en la etapa de preclasificación.

El desarrollo de este calendario será determinante para definir el futuro inmediato de la empresa acerera y el impacto económico que ello tendrá en la región.