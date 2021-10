Sube gas a 14.50 pesos

El gas alcanzó el precio más alto en los últimos tiempos, actualmente se tiene un costo de casi 14 pesos con 50 centavos el litro, ha subido dos pesos en las últimas semanas, comentó Andrés Oyervides empresario Gasero de la Región Centro.

"Nosotros no ponemos el precio, lo pone el Gobierno Federal y se debe respetar, el precio actual es ese y eso que salió el Gas Bienestar, que ni funcionó en algunas partes donde se llevó porque no es costeable", comentó el empresario.

El incremento más que todo se debe a que Pemex no es autosuficiente, no lo vende, hay que comprar el gas y se lo compra a Estados Unidos y después lo vende, tiene que venderlo por lo menos a lo que le cuesta, no más barato, por eso se refleja los aumentos y nunca había llegado a ese precio.

"Incluso estará más alto, seguirá en aumento, el precio va en función de la demanda y con el invierno habrá más consumo gas en los hogares y al haber más consumo se incrementará el costo", comentó.

Dijo que estas son las consecuencias de que Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México no permita el fracking, no quiere que lo saquen, sino ya hubiera gas hasta para vender.

Consideró que el Gobierno Federal no está haciendo un buen trabajo, López Obrador promete cosas que son difíciles de cumplir, no valora, no mide, no se asesora.

"Él con ganas de que la gente esté bien y contenta, dice que hará cosas pero no las puede cumplir, solo los ilusiona porque no hay los recursos, tendría que invertir y dar subsidios para darlo más económico lo cual no está resultando", comentó.

Dijo que en otros lados el gas no funcionó ya no hay recursos para subsidiar eso, es demasiado, es imposible que lo pueda dar a ese precio.

"Supongamos que gano mil 500 pesos por semana, no puedo gastar más que eso, al gobierno ingresa cierta cantidad y no puede gastar más, no hay recursos para subsidiar el gas bienestar", comentó.