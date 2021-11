Sube InDriver precios; no hay quien lo regule

Luego de que usuarios del transporte de plataforma InDriver mostraran su descontento por el repentino incremento en el costo de arranque que fue de 35 a 65 pesos, el departamento de transporte municipal dijo que este tipo de incrementos no pueden ser regulados, pues ese tipo de plataformas trabajan en la ilegalidad y por esa razón es el usuario quien debe decidir si cubre o no el costo que ellos solicitan.

Mario Garza, dijo que aunque los operativos para detectar este tipo de unidades son permanentes, siguen prestando el servicio clandestinamente decenas de automóviles pertenecientes a estas plataformas, por lo que será responsabilidad del usuario el utilizarlos o no dado el incremento que mostraron durante el fin de semana.

"No decimos que los conductores de plataformas o sus servicios sean malo, pero ojo, no quieren regularizarse para que nadie les diga cuanto cobrar y tampoco quieren pagar impuestos, nosotros los hemos invitado a acercarse y sus representantes simplemente hacen caso omiso, por lo que ya es decisión del usuario aceptar sus costos o no".

Dijo que esta situación puede ser aprovechada por los taxistas locales, quienes deben mejorar el servicio para que los clientes cautivos, quienes anteriormente utilizaban los taxis y los dejaron de lado debido a las fallas que presentaban en el servicio.

Mencionó que aunque se ha solicitado que los representantes de las plataformas acudan a darse de alta en el municipio y paguen impuestos, estos no lo hacen debido a que trabajando de forma libre pueden ganar una mayor cantidad de recursos económicos al no tener una regulación de precios.

El Director dijo que por el precio, la dinámica del servicio y la competencia desleal realizada por estas plataformas, los servicios de taxis perdieron una gran cantidad de clientes, es por ello que pueden aprovechar el área de oportunidad y recuperarse aprovechando que las plataformas están dejando de ser un servicio "económico".