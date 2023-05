Suben alimentos y bajan los sueldos

La situación económica actual es muy difícil actualmente aseguran ciudadanos del municipio de Monclova, quienes coinciden en que los precios de los alimentos de la canasta básica están cada vez más altos y el salario se ha quedado estancado, por lo que no les queda más que ajustarse el cinturón y comer un poco menos para que se pueda completar el gasto de la semana.

Mario Pérez Bernal, habitante de la colonia praderas dijo que la situación de Altos Hornos de México y sus obreros ha venido a afectar aún más el panorama económico de Monclova y la región, pues si bien hay movilizaciones de trabajadores por la falta de sueldos, ahuyentan nuevas inversiones, pues a los monclovenses las empresas nos ven como "grilleros y problemáticos".

Dijo que están conscientes de que muchas familias están sufriendo porque no tienen ni para comer porque simplemente no les pagan y cuando reciben una semana de sueldo ya la deben, pero dijo que deben movilizarse y exigir a los directivos de la empresa el pago y no afectar al resto de la comunidad, quienes por los bloqueos no llegan a su trabajo.

Por su parte la señora Blaza Briagas Castillo mencionó que la economía es difícil y más aún porque a las personas de 60 años y más ya no les dan oportunidades de empleo, por lo que sufren de discriminación por el solo hecho de querer seguir siendo productivas.

"Aquí todo está muy caro y si bien uno tiene la fuerza para trabajar nadie te contrata, las empresas, tiendas, negocios, consultorios, nadie contrata a personas mayores aun cuando somos responsables y sabemos hacer las cosas bien, nos obligan prácticamente a vivir con lo que el gobierno nos da, lo cual no alcanza pues si bien por un lado nos dan apoyos, por el otro nos suben los precios y no se completa nada".

Yolanda Puente, trabajadora de un negocio en la Zona Centro, dijo que el problema de la escalada de precios es a nivel mundial, sin embargo es notorio porque artículos como el huevo, la carne, el aceite, los frijoles e incluso las tortillas son cada vez más caros, por lo que aun y cuando se estira el recurso lo más que se puede, simplemente no alcanza.

Dijo que en los negocios del primer cuadro de la ciudad la gente sigue comprando, sin embargo se escucha el clamor del sector obrero que está sufriendo por la falta de pagos y en mucho de los caso porque no tienen para alimentar a sus familias.

Con tan solo 21 años Abelardo Castillo tiene un empleo seguro, pero comenta que lleva varios años ganando lo mismo, por lo que con una bebé pequeña y una esposa que mantener, se dificulta cada vez más el estirar el gasto.

"La leche y los pañales son muy caros, la situación económica actual es muy mala, difícil, hay muy poco empleo y los que tenemos trabajo tenemos que hacer que el gasto rinda, pues tenemos que pagar transporte, comida y servicios los cuales son cada vez más caros".

Mencionó que el alza de costos es muy evidentes, lo que provoca que se tengan que ajustar el cinturón para pagar comida, servicios, transporte, médicos y todos los gatos diarios que se presentan en las familias promedio.