Sucumben 25 constructores

Son 25 socios que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) que dependían directamente de Altos Hornos de México (AHMSA), de los cuales la mitad ya no pudo continuar en este sector ante la falta de pago de la acerera.

El presidente de los constructores, Humberto Prado Montemayor explicó que los acreedores están padeciendo de pagos a las uniones de crédito, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al SAT, así como alimentos para sus hogares.

"A los socios les han embargado, a mi gracias a Dios no porque tengo trabajo por fuera y AHMSA me debe un millón 600 mil pesos, pero hay socios a los que si les debe más de 10 millones de pesos, y que solo dependían de la acerera".

Externó que de los más de 70 socios adheridos a la CMIC, alrededor de 25 trabajaban solamente para AHMSA y cuando se vino la crisis, no pudieron volver a levantarse ante la falta de pagos pendientes.

Señaló que un trabajo como el que realizaban para la empresa no es fácil de encontrar en otro lado, por eso es que más de 10 ya no se dedican a lo mismo, trabajan de otros servicios para poder subsistir y no cerrar sus puertas ni perder su patrimonio.

"Yo me comunico con ellos para decirles que tendremos reuniones por el tema de AHMSA y el concurso mercantil, les interesa pero no tienen dinero para invertir, mientras que otros si se están moviendo por su cuenta en el tema legal"