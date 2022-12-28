Sufre accidente exdiputada Melba Farias

MONCLOVA COAH.- Con lesiones de consideración resultó la Ex Diputada Federal, Melba Farías Sambrano, luego de que esta presuntamente se atravesara al paso de un vehículo, cuando intentó incorporarse a la vialidad del Bulevar Pape al salir de un conocido centro comercial al norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron cerca de las 23:00 horas de ayer cuando la Ex Diputada Federal conducía un vehículo Honda tipo Civic color gris.

Presuntamente y tras el peritaje realizado por las autoridades, esta no tomó las medidas de precaución y se atravesó al paso de los vehículos, siendo impactada fuertemente por un vehículo Dodge tipo Neón color gris resultando ambos con cuantiosos daños materiales.

Tras el fuerte impacto el auto de la militante del partido Morena, salió disparado varios metros, logrando detener su marcha a la altura de un reconocido restaurante, mientras que testigos daban parte al número de emergencia.

Debido al fuerte impacto la Ex Diputada Melba Farías tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja quienes la trasladaron hasta un Hospital para su debida atención siendo reportada como estable, mientras que elementos de Control de accidentes tomaban conocimiento de los hechos y procedían a remolcar ambos vehículos, y realizar el deslinde de responsabilidades correspondiente.