Sufre comercio los altos cobros de luz

En más de un 200 por ciento se incrementaron los recibos de la energía eléctrica, tanto en el sector comercial como doméstico, lo que representa un duro golpe en la economía familiar, al no haber un aumento en los sueldos, indicó el Comisionado de Turismo de la CANACO Monclova.

Armando de Garza Gaytán, señaló que la región Centro padece por las altas temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados, lo que obliga a los ciudadanos a utilizar aparatos de aire para mitigar el calor, sin embargo esto ocasiona que se disparen los recibos de la luz, como ya se ha notado.

Comentó que en general, para este bimestre se registró un incremento de un 200 por ciento en los recibos, incluso en algunos casos más, tanto en el sector comercial, como en la tarifa doméstica.

Señaló que en su caso, el recibo de la luz pasó de 8 mil 844 pesos del bimestre pasado a 22 mil 195 pesos, prácticamente el triple de lo que venía pagando, así como hay trabajadores que resintieron un aumento de 350 a mil pesos o de 500 a mil 500 pesos.

Indicó que el problema es que los salarios de los trabajadores no han aumentado del mes de enero a la fecha, sin embargo se incrementa el costo de la energía eléctrica, aumentó en un 20 a un 30 por ciento la canasta básica, se tiene un aumento en el transporte, aumentan los impuestos, todo se incrementa, menos el poder adquisitivo de los mexicanos.

El representante de los comerciantes mencionó que mientras la política económica del país continúe en el mismo sentido, México continuará a la baja, al señalar que regalar dinero a la gente no es la solución a la economía del país.

"Eso no es la solución, eso te saca del apuro del momento, pero la economía en el país se basa en la productividad, pero cuando México no produce, no crece económicamente, en mediano y largo plazo, México dejará de ser un país en donde se puede vivir de una forma holgada", indicó.