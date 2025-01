Sufre Seguridad Pública crisis de confianza

Monclova, Coah.– La Secretaría de Seguridad Pública de Monclova enfrenta una crisis de confianza, luego de que varios elementos de la corporación fueran señalados por la ciudadanía como abusivos y prepotentes. Ante esto, el director Gabriel Santos reconoció los casos, advirtiendo que no tolerará más conductas indebidas. "Si reinciden, serán despedidos, sin importar su rango. Aquí no hay excepciones", sentenció.

El funcionario aseguró que la prioridad de su administración es transformar la imagen de la policía y convertirla en una institución de proximidad social. "Es inadmisible que quienes deben proteger a la ciudadanía sean quienes la intimidan. Estamos trabajando para que eso termine de raíz", declaró, destacando que las denuncias ciudadanas han sido clave para identificar a los responsables.

Santos afirmó que ya se han iniciado pláticas con los elementos señalados para corregir sus actitudes. Sin embargo, dejó claro que no habrá margen para la reincidencia. "Deben demostrar profesionalismo. Si no lo hacen, enfrentarán las consecuencias, incluso ante la Comisión de Honor y Justicia. No permitiremos que unos cuantos manchen el trabajo de toda la corporación", enfatizó.

El director también anunció la suspensión de operativos polémicos como los filtros anti alcohol, señalados por la población como medidas recaudatorias, por ahora, la estrategia se enfoca en la prevención y ha dado resultados, ya que los accidentes se han reducido significativamente", aseguró.

En respuesta a los reportes ciudadanos, Santos destacó que se ha reforzado la vigilancia en colonias conflictivas como; Hipódromo, Tierra y Libertad, donde se han registrado actos de vandalismo. "La presencia policial busca prevenir delitos y atender de inmediato cualquier emergencia. La seguridad en estas zonas no es negociable", afirmó con firmeza.