Sufren 8 niños golpe de calor

FRONTERA COAH-. El intenso calor que se ha presentado durante los últimos días es de alarmarse, tan solo ayer en una ceremonia cívica más de 8 niños presentaron malestar derivado de las altas temperaturas, por ello el alcalde Roberto Piña pedirá a la SEP que se suspendan las ceremonias cívicas en verano y Protección Civil brindó una serie de recomendaciones para prevenir el golpe de calor que puede llegar a ser mortal.

Las temperaturas son de arriba de 40 grados y empieza desde muy tempana hora, ayer el alcalde Roberto Piña estuvo como invitado en la ceremonia cívica de la Escuela Niños Héroes de Chapultepec de la colonia La Sierrita donde se presentaron varios menores con malestar que fueron atendidos por paramédicos de Protección Civil.

“Hay personas a las que su trabajo les obliga a estar en el sol después de las 11:00 am hasta las 4:00 pm que es lo más fuerte de las altas temperaturas, es importante tomar medidas para no deshidratarse, para que no les dé un golpe de calor”, comentó Ángelo Grimaldo.

Estas personas tienen que estar en su área de trabajo, si es empresa deben tener hidratación correcta, si es en la calles hay que cubrirse del sol, sobre todo mantener la hidratación correcta y quienes no tengan necesidad de hacer actividades a esa hora impedir salir.

“Sobre todo estar al pendiente de niños y adultos mayores ya que un golpe de calor puede ser fatal, se han atendido en el trascurso de la semana estas situaciones y es importante saber que un golpe de calor es que la temperatura corporal se incrementa porque la persona no se cubre adecuadamente y no está hidratada de forma correcta, pero se incrementa más de lo normal”, comentó el director.

Dijo que una vez que sucede se deben dar los primeros auxilios para que la situación no se agrave porque puede llegar a la pérdida de la vida si no se da un auxilio adecuado, la gente de P.C está muy preparado en eso y están al pendiente.

El director pidió a las escuelas cancelar las ceremonias, así lo pedirá el alcalde ante la SEP, dijo que muchos niños llegan a la escuela sin desayunar, por eso pidió a los maestros de que toda cuestión cívica o evento sea lo más breve posible, que sea muy tempano o que definitivamente no se haga.

En la temporada fuerte de calor le pidió responsabilidad a los maestros de planteles educativos a tener cuidado con los niños para que no se agrave la situación.