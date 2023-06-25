Sufren depresión obreros de Altos Hornos

Monclova; Coah.-Obreros de Altos Hornos de México acuden a consultas con psicólogos del DIF municipal, por ansiedad y depresión ante crisis que atraviesa la siderúrgica.

La primera dama de Monclova Leticia Carrillo informó que entre 10 a 15 atenciones diarias son las que se reciben en instalaciones del Sistema DIF así como en los CEDIF en su gran mayoría son personas que presentan crisis de ansiedad, primero por el confinamiento por la alerta sanitaria por COVID-19 y actualmente por la situación de AHMSA.

“La gente si viene es un tema importante pero la consulta si solicitan muchas personas, por depresión y ansiedad, por lo que viene arrastrando la pandemia y la situación actual de empleo y que genera mucho problema”

“Las personas se sienten desesperadas, porque no hay empleo y no tienen muchas opciones, y están esperando que se resuelva, pero los gastos se mantienen, alimento, escuelas, colegiaturas entre otros” mencionó la primera dama.

Por otra parte señaló que en el tema de suicidio se han atendido dos consultas por dos personas que han atentado contra su vida, sin embargo no dio a conocer si son trabajadores, o menores de edad.