Sufría Obed de bullying laboral

"Mi hijo tiene valores cristianos, tiene el temor de Dios y sufría bullying laboral, mi hijo no tiene antecedentes penales es un hombre serio, decía que en la carnicería lo maltrataban, ya lo tenían cansado", señaló Lizeth Hernández, madre de Obed N el hombre que con un cuchillo provocó una herida de 30 cm a su compañero Eduardo de la Cruz Rangel.

Señaló que constantemente lo agredían física y verbalmente, asegura que fue una riña y que su hijo solo se defendió de lo que sus compañeros, que eran mucho más grandes que él, le hicieron.

Todo lo que le hacían en su trabajo generó lo que pasó, Lizeth Hernández mencionó que ella notaba a su hijo angustiado y muchas veces le dijo que se saliera de ese trabajo pero su hijo insistía en que no pues necesitaba trabajar para ayudarle con los gastos.

En varias ocasiones comentó que su patrón a veces lo trataba mal y otras veces bien, tenía muchos cambios de comportamiento, incluso les llegó a vender cerveza y hasta tomó con ellos en una bodega.

"Me dijo mi hijo que en ese momento su patrón y el otro bebieron bebidas embriagantes, porque lo humillaba, lo agredía, a veces mi hijo orinaba sangre, le preguntaba yo que sí le pegaban en sus partes pero nunca me dijo, por qué no hicieron algo, mi hijo tiene casi 2 años ahí y nadie aguanta por que el hombre tiene carácter explosivo", comentó.

Indicó que el dinero se le perdía constantemente por lo que piensa que a lo mejor sus compañeros le pedían o se lo quitaban por eso siempre traía poco dinero, aunque le pidió que le dijera que ocurría, la madre piensa que posiblemente lo amenazaban porque en varias ocasiones lo vio con el celular, estresado, con comportamiento extraño por tanto problema que tenía en el trabajo.

Dijo que pedirá una psicóloga para que le den la atención porque nota en su hijo algo mal, además mencionó que su hijo no tuvo estudios hasta la secundaria abierta.

"Yo le pido a Dios que me ayude, mi hijo lo hizo por riña, no con alevosía y ventaja, se sintió atacado, lo provocaron y estaba estresado psicológicamente lo tenían cansado, lo hostigaban y ahí están los videos", comentó.

Señaló que lo más lógico es que la otro parte pelee porque quieren dinero pero mencionó que ella no tiene dinero, que son una familia humilde por lo que lo único que queda es pedirle a Dios que le ayude a su hijo en este caso, aceptó que su hijo se estaba apartando del camino de Dios y que tal vez esta sea un llamado para regresar.