Sugieren a taxistas trabajar “armados”

Preocupados por la ola de inseguridad, taxistas de Monclova analizan suspender el servicio nocturno e incluso portar algún tipo de herramienta de protección personal como gas lacrimógeno y bates, reconoció Javier Hernández del Ángel.

Secretario General de la Federación de Trabajadores Transportistas Similares y Conexos de la Región Rentro de Coahuila CTM, dijo que el gas lacrimógeno y los bates podrían ser utilizados para defenderse en un asalto.

Otra de las alternativas es suspender el servicio a partir de las 12:00 de la noche y reanudarse a las 5:00 am.

Informó que los taxistas afectados son de la línea Radio del Centro y dos de Servi Taxi fueron a quienes los despojaron con navaja de 400 y 500 pesos.

“La delincuencia obliga a que se deje de dar el servicio, en los asaltos les quitan hasta 500 pesos y no vale la pena que el chofer arriesgue su vida, la opción más viable es suspender el servicio pero tendrían que estar de acuerdo todas las bases”.

Javier Hernández del Ángel Secretario General de la Federación CTM.

Dijo que por lo pronto siguen exhortado a los conductores a que no brinden el servicio a gente sospechosa sobre todo cuando ya es de noche, que no suban a gente con tatuajes, con gorras, lentes, en estado de ebriedad o intoxicados.

En lo que va del año no se han presentado casos con lesiones graves, heridas con arma blanca o muerte, pero líderes taxistas no deben esperarse a que esto suceda.

Los choferes que fueron asaltados en últimos días no pertenecen a la federación, pero nadie está exento, Javier Hernández del Ángel mencionó que mientras a ellos no les pase no será él quien empiece a movilizar al resto de las lineas de taxis para dejar de dar el servicio.

“A nosotros no nos han perjudicado, el líder de esa línea que defienda a sus trabajadores, si fuera de nosotros le entramos al toro por los cuernos”, comentó.

Dijo que son 400 unidades y que los choferes adheridos a la CTM tienen seguro de gastos médicos, en caso de accidentes, de asalto, daños a la unidad y a los pasajeros.