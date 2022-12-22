Superan 11 niños lucha contra el cáncer

De los 23 niños que atiende la fundación Sonrisa, 11 ya se encuentran en vigilancia médica, dando un paso más en su lucha contra el cáncer que los aqueja, además desde hace algunos meses se ha mantenido estable el envío de medicamentos para quimioterapias.

La presidenta de la asociación Yolanda Tijerina informó que hace tiempo se tenía una crisis en cuanto al surtimiento de medicamento oncológico, la mayoría de los niños con diferente tipo de cáncer tenían que asistir a Monterrey, Nuevo León para recibir sus tratamientos pero algunos no habían llegado a la clínica.

Era trabajo de la asociación el conseguir dicho medicamento, logrando que los niños tuvieran sus quimioterapias y su tratamiento ni salud se vieran mermados por el faltante a nivel nacional. Ahora son 11 los niños que se encuentran en vigilancia médica y sintiéndose mejor cada día.

“Cualquier paciente que recibe el esquema adecuado, se ve el cambio y mejoría y avance en su salud, ya tenemos meses que no pasamos por situaciones difíciles en cuanto a medicamentos ni en el incremento del mismo en las farmacias”.

Señaló que siguen dando terapia física a los niños que lo necesitan ya que algunos perdieron movimiento en alguna extremidad debido al cáncer, además de ofrecer terapia psicológica, apoyo nutricional, entrega de despensas, medicamentos y llevando momento de diversión.