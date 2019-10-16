Suplican cupo para niño en primaria

Elvia Ríos Martínez denunció que su nieto de 7 años no ha sido aceptado en la escuela primaria Niños Héroes de la colonia Progreso, el niño solo acude de oyente en un plantel del sector oriente y solicita a Servicios Educativos que no dejen de lado la educación del menor.

“No es justo para mi nieto el no tener derecho a la educación”, dijo Elvia Ríos Martínez.

La abuelita mencionó que en un principio la directora del plantel le había dicho que sí a ella y a su hija, solo les pedía que le llevaran la papelería necesaria y el documento donde daban de baja de una primaria ubicada en la colonia Del Rio, donde solo estuvo por veinte días y no alcanzó buena calificación ya que lo habían cambiado de la José María Uranga.

“Estuvo solo un día en la escuela Niños Héroes con un maestro de apoyo, pero cuando vio la calificación de mi nieto dijo que mejor no lo aceptaba. Se vio muy mal al hacernos eso y más porque mi niño estaba emocionado de estar en sus clases normales, aparte su mamá estaría cerca del kínder Damas Sertoma donde está la otra niña”

La familia cree que se debe a un problema que hubo con el hijo de un maestro, el cual le pegó con una bola de plastilina al menor y al denunciarlo con la directora, dijo que el mismo niño se tallaba el ojo para tenerlo rojo. Además, cuando fueron a dejar la papelería, el maestro entró a ver a la familia y luego de hablar con la titular, le negaron el acceso a la educación.