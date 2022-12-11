Suspende AHMSA entrega de cargas

Desde hace 15 días que cientos de toneladas de acero no han llegado a sus destinos ya que Altos Hornos de México ha abonado a los transportistas para que puedan adquirir diésel y otros servicios.

“Nadie nos fían nada, la gran mayoría de las empresas de auto transporte se encuentra en el buró de crédito, al igual que la siderúrgica, nos encontramos en problemas económicos, se debe todo”, comentó el representante de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR).

Gerardo Bortoni indicó que varios cientos de toneladas de producción se encuentran varadas en las empresas de la región centro. Señaló que como representante de la cámara, jamás pensó que este día llegaría, el que las unidades de carga pesada no pudieran salir, algunos han estado en pausa de hace quince días

“El panorama es crítico y lamentable lo que está pasando da mucho que pensar, son muchos los camiones que están cargados de rollos de acero y que no pueden salir a entregarse a otras empresas, además no hay crédito ante las gasolineras”.

Indicó que los rollos de acero se mueven poco a poco, siempre y cuando la empresa haga pagos, que aunque hace el esfuerzo, no les alcanza.

“Ya vimos que han pasado años pero no hay una mejora sustentable, al contrario, el valor de la empresa ha ido en caída y el riesgo de cierre sigue latente. Como última opción, optaríamos por demandar a la empresa para que les entreguen el monto de la deuda”