Suspenden a 7 policías

Siete elementos de la policía municipal están sometidos a investigación por parte de la Comisión de Honor y Justicia, tres de ellos el caso más reciente, por el presunto robo de "chatarra" que la Dirección de Seguridad asegura no era eso sino herramienta que estaba tirada en el lugar y que entregaron ya a la comisión.

En este caso, el "robo" no fue en Ahmsa, sino en patios de una empresa que anteriormente estaba ubicada frente a la Puerta 4, pero el problema es que no hubo detenidos y no hubo un Informe Policial Homologado por parte de los tres elementos de esta patrulla, dos mujeres y un hombre.

Todos ellos están suspendidos, una mujer que tenía el cargo de responsable de turno, automáticamente quedó fuera de él. Todos están separados y el sueldo que por ley deben devengar mientras está la investigación es del 30%.

En rueda de prensa, el Director de Seguridad Pública, Fernando González Dodero, acompañado de la Subdirectora Administrativa, Yesica Barco y el regidor de Seguridad, Carlos Herrera, destacó que los siete elementos que están en investigación por diferentes actos de corrupción y delictivos, podrían perder su empleo y ser dados de baja de la corporación.

Cabe destacar que uno de los casos fue el propio Alcalde Mario Dávila quien detectó la presunta corrupción a unos paisanos por parte de dos elementos, y el otro caso se denunció luego que una pareja fueron interceptados por la policía y llevaron al hombre implicado a sacar dinero de un cajero automático, presuntamente los elementos se quedaron con el dinero a cambio de no arrestarlo.

El Director de Seguridad Pública denotó que esto ha sucedido en menos de dos semanas, y consideró la causa a que el Alcalde Mario Dávila dejará la administración municipal en diciembre y por ello "bajaron la guardia".

"Pero no es así, las reglas en la policía municipal continuarán hasta el último día de la administración y todos se deben conducir conforme a su legado policial", finalizó.