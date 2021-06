Suspenden a médico de Jurisdicción

Coahuila

Tiene 7 denuncias.

"Estamos reuniendo las denuncias y citando a los afectados, no se protegerá a nadie", comentó Faustino Aguilar Arocha.

Se tienen 7 denuncias internas contra el doctor Jorge "N" quien el día de ayer fue retirado de su cargo en el área de Promoción a la Salud, esto mientras las investigaciones se lleven a cabo, el titular de la Jurisdicción Sanitaria señaló que no se protegerá a nadie y se seguirán los protocolos establecidos.

Más de siete empleadas fueron acosadas sexualmente por el médico encargado de Promoción a la Salud, quien las invitaba a salir y a quienes lo rechazaban, las acosaba sin cesar, además de tomarles fotografías en el área laboral.

Faustino Aguilar Arocha externó que otra persona se encargará del puesto y están esperando a que lleguen más quejas por escrito del personal que se sintió agredido o afectado, además, se reunirá con el personal jurídico y representantes sindicales para dar seguimiento.

Luego de esto se hará un citatorio para levantar un acta de hechos de todos los involucrados con el fin de enviar la información a Saltillo, donde se encargarán de dar una resolución.

"Está separado de su cargo, no estará en las oficinas jurisdiccionales por las denuncias de acoso sexual y hostigamiento, procederemos con esto y no seremos tapadera de nadie, vamos a hacer lo conducente de acuerdo a los protocolos que hay, aquí no se protege a nadie".

Por su parte, el doctor Jorge buscará defender su caso y le externó al jefe jurisdiccional que las acusaciones no eran ciertas.