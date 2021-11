También Protección Civil se deslinda

El Director de Protección Civil aseguró que no se recibió ninguna llamada para brindar apoyo al señor José Bautista Pérez, quien falleció dos horas después de sentirse mal y cuyos familiares aseguran que no se le brindó el apoyo por medio de una ambulancia para su traslado inmediato, situación que aseguran propició su fallecimiento.

"Ya pregunté y la encargada de la base me asegura que no recibió ninguna llamada de apoyo para realizar un traslado y dar una atención pre hospitalaria al señor que desgraciadamente falleció, además las ambulancias de la dirección son utilizadas para traslados programados y no para atender urgencias médicas, pues no contamos con certificación para realizar estas acciones".

Agustín Ramos dijo además de no tener conocimiento de este lamentable caso, no se puede dar un servicio de atención en caso de emergencias, ya que Salubridad no ha certificado a los elementos quienes en estos casos serían los encargados de otorgar una atención pre hospitalaria en lo que se traslada al paciente que presenta infarto, derrame u otros padecimientos graves y que requieren atención inmediata.

Dijo que por medio de protección civil solo se realizan servicios programados, sin embargo no tienen ninguna llamada registrada a la base, asegurando que posiblemente por el nerviosismo que presentaba el paciente, pudo haber confundido la llamada a los cuerpos de rescate.

Así mismo aseguró que solo Cruz Roja tiene la capacitación suficiente para atender emergencias, mientras que Protección Civil solo está autorizado para realizar servicios de traslados sin ningún costo, contando con tan solo una ambulancia, la que la segunda está en desuso por antigüedad.