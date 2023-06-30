Teme Alcalde estallido social

Monclova no está lejos de un estallido social con saqueos a comercios y empresas en caso de que el Gobierno Federal no atienda el reclamo de los trabajadores de llegar a un acuerdo con Ahmsa, y se solucione el problema, así lo reconoce el Alcalde Mario Dávila Delgado.

Destacó que como Presidente Municipal en caso de que se llegara a esta situación trataría de guardar la legalidad, para establecer una condición de seguridad y de paz en la ciudad.

Sin embargo, destaca que en la medida de lo posible entiende la condición que está pasando con las familias de obreros, “esto de un estallido social no es algo nuevo, existe la posibilidad de que se pueda dar, no está lejos de que pueda suceder”.

Dijo que buscaría la menor afectación para la ciudadanía, y si la hubiera, que fuera lo menos posible.

“Sí está complicada la situación, en la visita que hice a la Ciudad de México uno de los medios de comunicación planteó esta información, no está descartado que se pueda llegar a esto”, comentó.

Destacó que es una situación que ya se han planteado en la coordinación de la seguridad en la ciudad, y que incluso hace pocas horas tomaron este tema.

Por lo que de nuevo, hizo un llamado al Gobierno federal, a los directivos de Ahmsa y a los trabajadores tanto sindicalizados como de confianza que puedan establecer un diálogo.

Pero además, que se plantee un cumplimiento al menos parcial de lo que se les adeuda para subsanar la situación y encontrar alternativas.