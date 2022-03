Teme cafre por su vida

Los padres de Ricardo N, el joven acusado de haber atropellado a más de 10 personas al salir del Lienzo Charro en Frontera, manifestaron que su hijo está en resguardo pues teme por su vida, esto luego de que José Domínguez, padre de Maribel quien es una de las víctimas amenazara con hacer justicia por su propia mano, motivo por el cual lo denunciarán ante la autoridad.

Dieron a conocer que nunca se han negado a brindar la atención médica a la joven Maribel que aún está hospitalizada y se debate entre la vida y la muerte.

Luciano Rodríguez es el papá de Ricardo, explicó que la madrugada del domingo su hija le informó a través de una llamada lo que había pasado, a su hijo lo golpearon cerca de 10 personas y lo que él hizo fue intentar huir cuando atropelló a las personas, señaló que detuvieron a su hijo, tenía golpes internos y nunca le dieron atención médica.

Ya estuvieron en contacto con Lizbeth Carillo, madre de Fabián Azael otro de los afectados, del municipio de Castaños, llegaron a un acuerdo porque la Lic Telma, le llamó para decirle que ahí estaba un lesionado, le dio 6 mil 60 pesos, pagó por un celular de 2 mil pesos que al joven se le perdió, además de un tac de 4 mil 60 pesos.

También buscó a los papás de Maribel de 16 años de edad, platicaron con su padre José Domínguez, le informaron que también son de bajos recursos, incluso mencionó que ese día le dio 500 pesos para que almorzara porque estaban en el hospital.

"Pero en ningún momento me hecho fuera de la razón de no pagar gastos médicos, estamos en la mejor diposicion de ver por su hija, le ofrecí el seguro social, quisimos llegar a un acuerdo con él porque a la joven la llevaron al Amparo Pape, siempre estuvimos al pendiente de su salud", comentó.

José Domínguez, padre de la joven hospitalizada, amenazó públicamente con hacer justicia por su propia mano, esto luego de que el juez dejara en libertad a Ricardo NN, aun y cuando su proceso continuará, lo acusa de ser un joven drogadicto, borracho, asegurando que está seguro de eso, por lo que el padre de Ricardo se ofreció a hacerle un antidoping a su hijo que apenas tiene 18 años para demostrar que es falso.

"Vamos a demandar por esas amenazas, mi hijo está en resguardo porque tememos por su vida, el papá de la joven dijo que si no se hace justicia él lo hará por su propia mano, ahí ya hay agresiones hacia mi hijo, no nos hacemos de la vista gorda y si no se ha formalizado el ofrecimiento del seguro social es porque los papás de la joven no han querido", comentó.

Dijo que había otra joven que pedía 5 mil pesos porque se le habían perdido las botas y un celular, por lo que dijo que empiezan a lucrar con la situación, aprovechándose de que inicialmente el imputado no tenía defensa.

"Escuché a un tío de esa muchacha que se llama América, dijo tu bájales 5 mil pesos, ya están lucrando con uno", señaló.

RICARDO ESTÁ ASUSTADO.

Teresita Sánchez, señaló que su hijo se encuentra adolorido, le duele constantemente su cabeza por el golpe que recibió, además del dolor físico emocionalmente está consternado, asustado con todo lo que está viviendo e intranquilo por esas amenazas.

Argumentó que es falso que ellos se hayan presentado al hospital para que firmar un documento, asegurando que les quisieron ver la cara cuando mandaron a un licenciado, donde supuestamente llevaba una hoja para que firmaran el perdón.

"Estamos en la mejor disposición de arreglar todos los gastos, no nos hacemos fuera de la razón, pero se hará mediante la autoridad y lo haremos público", comentó la madre.