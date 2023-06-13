Temen incendios por ola de calor

Ante el intenso calor, el acumulamiento de maleza, la quema sin control de basura y el exagerado uso en el consumo eléctrico pueden generar las condiciones para la creación de incendios, sobre todo, de viviendas, por ello las recomendaciones a la prevención es lo más importante, indicó Yesica Barco, Directora de Protección Civil.

Desde enero a la fecha, se han registrado en la ciudad 171 incendios, más de 100 casos se han dado en viviendas, 25 en contenedores y 5 de vehículos.

Sostuvo la entrevistada que afortunadamente muchos de estos siniestros se pueden evitar si las personas aplican las medidas de prevención.

En el caso de incendio de casas, lo mayor afectación son los daños que se registran en perjuicio de las familias que como ya se ha visto, han perdido la mayoría de sus propiedades en este tipo de siniestros.

Entre las recomendaciones que destaca la encargada de Protección Civil es que si en una vivienda hay maleza o hierba que lo limpien y eviten que crezca pues esto fomenta la propagación del fuego si surge un incendio.

Además, no quemar la basura por querer limpiar, pues asegura que a la gente se le hace fácil hacer esto, pero precisamente la basura y la hierba seca son generadores de mayor fuego, así que la quema está en grave riesgo de salirse de control.

Sobre las cuestiones eléctricas al interior de las viviendas, causadas generalmente por el exceso uso de aparatos de aire, destacó la entrevistada que es oportuno que se revisen las conexiones.

Además, evitar usar extensiones en cadena y mantener extensiones o cables de energía arriba de muebles, especialmente las camas.

Asimismo, que no hagan “pegasones” de cables para evitar que se pueda provocar con el calentamiento del uso eléctrico con mayor facilidad alguna chispa que pueda fomentar un incendio.