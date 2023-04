Temen por seguridad De la pequeña Kelly

MONCLOVA., COAHUILA.-Preocupada por la integridad de su hija la señora Kelly Flores Miranda exige al padre de su hija de cinco años que se la devuelva, pues con engaños pidió ver y convivir con la menor desde el pasado viernes y hasta el momento no la ha entregado aun cuando por varios medios ha buscado comunicare con él y no ha recibido respuesta.

Osvaldo García es el hombre que solicitó que le prestaran a su hija de cinco años cuya custodia tiene la señora Kelly y no ha devuelto a la menor, por lo que la madre de la pequeña busca levantar una denuncia por sustracción de menores y secuestro si el padre de la pequeña y sus abuelos paternos no la devuelven.

Flores Miranda relató que fueron los padres de Osvaldo quien se comunicaron con ella para solicitar les prestaran a la menor durante estas vacaciones, ya que ellas viven en Estados Unidos, situación que Kelly vio normal ya que la niña no tiene mucho contacto con su padre, por lo que viajaron a Monclova y les entregó a la niña quien supuestamente sería regresada de forma rápida, sin embargo hasta el momento no han dado con el paradero de la menor.

"Estoy desesperada por que no me regresan a mi hija, me he intentado comunicar con Osvaldo de quien estoy divorciada desde hace más de tres años y no me contesta, he ido a la casa de los padres de él doña Claudia y Don Osvaldo y sus familiares me dicen que no saben donde están y yo estoy muy asustada pues sé que mi pequeña me extraña y ellos no quieren regresármela".

Kelly relató que hace unos días recibió un citatorio de los juzgados familiares donde la citan por supuesta omisión de cuidados interpuesta por su ex. esposo y su familia, lo cual asegura es una mala jugada, pues menciona que nunca había tenido problemas con ellos y mucho menos con los papás de Osvaldo a quienes les tenía mucha confianza y por ello les prestó a la niña.

"Yo lo que quiero es que me regresen a mi niña, ella me extraña y es injusto que la hagan sufrir, nosotros tenemos que regresar a San Antonio Texas, yo tengo la custodia total de la niña y no tiene porque quitármela, Osvaldo me maltrataba aun cuando yo estaba embaraza y por eso temo por la seguridad de mi pequeña niña".