Temen que violencia ahuyente inversión

Desconocen si la violencia desatada por miembros del Sindicato Minero sea propiciada desde la ciudad de México por el líder Napoleón Gómez Urrutia o venga desde el Gobierno Federal para afectar a Altos Hornos que ya de por si se encuentra bajo mucha presión.

Señaló el Presidente de la Cámara de la construcción Raúl Flores González al asegurar que no es correcto para el Estado ni para Monclova, y en lugar de llegar a hechos violentos se debe acudir a las instancias correspondientes para arreglar la situación del sindicato.

Raúl Flores González, Presidente de la CMIC.

Dijo que en este caso, el Sindicato Democrático tiene la autorización por parte Secretaria de trabajo y son los responsables de los contratos colectivos de altos hornos y filiales.

Comentó que Monclova está tratando de que vengan empresas nuevas con otras oportunidades de empleo para los habitantes de la región, sin embargo estas situaciones de violencia son vistas a nivel nacional y mundial haciendo ver a empresarios que no es la ciudad pacifica que buscan para instalarse.

El líder empresarial tacho de lamentables los hechos ocurridos ayer en la ciudad entre grupos antagónicos del Sindicato Minero, y espera que no vuelvan a suceder, sino que los actores tomen el camino correcto para dirimir lo que tengan pendiente si llegar a situaciones de violencia que además afectan a terceras personas.

“La cosa es que no afecte a Monclova ni a las demás industrias locales y que las que van a venir no tengan miedo porque Monclova es ciudad con buenos profesionistas, obreros, escuelas y mucho futuro”.

Destacó que anteriormente habitantes de este municipio difícilmente conseguían empleos en ciudades como Monterrey por llevar el estigma de grandes pleitos sindicales, eso quedo atrás y esperan que no se vuelva a dar.