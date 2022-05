Temen represalias alumnas de Cecytec

Temen represalias a estudiantes por denuncias de acoso a maestros, la familia de una joven desea pedir la medida precautoria de orden de restricción en contra de Mario "N", sobre todo en caso que nuevamente el director no cumpla su palabra de mantenerlo alejado del plantel.

Alaska Quintero Limón externó que según el comunicado del Gobierno del Estado, los maestros estarán suspendidos por quince días en lo que se realizan las investigaciones, sin embargo, cuando el director Juan Filiberto García había prometido que Mario "N" no estaría en el plantel, se la pasaba rondando las instalaciones y burlándose de las alumnas.

"Solicitamos que de forma inmediata removieran a los maestros del Cecytec para que al menos las estudiantes pudieran terminar el sexto semestre y graduarse sin preocupaciones, además que esto tenga seguimiento el siguiente semestre".

Mencionó que como familia no tienen la intención de tener reuniones o comunicación externa con los docentes Mario "N", Luciano "N" y Benjamín "N", sino que será por medio del Ministerio Público como del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer.

"Un profesor reiteró que es perteneciente al sindicato de maestros, que su conducta es intachable pero eso no quiere decir que no le puedan hacer nada, nadie es intocable. Por parte de los otros maestros no hubo más declaraciones o acercamientos".

Destacó que la estudiante Mayra Cuellar se encuentra bien emocionalmente y segura ya que cuenta con el apoyo de su familia, de sus compañeras y espera, de la ley.