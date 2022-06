Temen se disparen contagios

Estas semanas serán críticas para los aumentos de contagios de Covid-19, ya que las personas están descuidando las medidas de protección mientras asisten a graduaciones, eventos y próximamente las vacaciones de verano.

El doctor Faustino Aguilar Arocha titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria indicó que actualmente hay más de 60 casos activos solamente en el municipio de Monclova, además, ayer se registraron 17 casos nuevos, según informes de la Secretaría de Salud.

"Se entiende que el clima de la localidad no ayuda, pero no es motivo para traer el cubre bocas en la barbilla o quitárselo, sobre todo en espacios cerrados o con poca ventilación. Pedimos que se resguarde y que se cuiden las personas porque esto no ha pasado".

Señaló que la cepa predominante es el Ómicron pero ahora con sus sub variantes, las cuales son más infecto contagiosas que las demás, pero no son tan graves como la variante delta, la cual afectó durante el 2021.

"Son contagiosas pero no hemos visto casos muy graves porque la mayoría estamos vacunados con dos dosis o más, pero eso no quiere decir que no podamos tener problemas mayores y el sector salud no queremos regresar a tener hospitales llenos".