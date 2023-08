Temían violencia en el Punto Cero

MONCLOVA;COAH.-Momentos de tensión en el punto cero de la calle Ramos Arizpe en Monclova por el bloqueo que mantienen obreros sindicalizados de Altos Hornos de México y la presencia de al menos 10 unidades de Seguridad Pública.

La solicitud de seguridad por parte de la empresa Altos Hornos de México para que custodiaran unas pipas de gas, confundió a los obreros que mantenían guardia en este punto y consideraron que era para amedrentarlos, cuando en realidad solo se prestaba el apoyo para evitar violencia, sin embargo cerca de las 5 de la tarde dos unidades que transportaban gas, se acercaron unos metros de la entrada, al ver que estaba bloqueado se dieron la vuelta de manera inmediata y se retiraron.

"Estamos solo pidiendo nuestros pagos, no vamos a dejar que pase ninguna pipa, aquí estamos de manera pacífica, no hay conato de violencia y la presencia de policías no nos van a amedrentar." No vamos a dar marcha atrás, cueste lo que cueste no vamos a retroceder, no hay punto de negociación, lo que queremos es el pago total de las nóminas, ya van para 11 nominas, más el ahorro y todo lo que se ha acumulado de todas las prestaciones." Indico Ramón Preciado del área de Laminadora en Caliente planta 1.

Por su parte Raúl Alcocer informo que la presencia obedece al operativo de Blindaje de la ciudad y llegaron al lugar porque fueron enterados de que pudiera existi5r alguna confrontación al exterior, como preventiva, están al pendiente de la ciudadanía.

"Si pasaba algo estar al pendiente del tráfico, salvaguardar de los ciudadanos, la instrucción de nuestro alcalde Mario Dávila delgado es no meternos con los trabajadores y respetar la libre manifestación" finalizó.