Tendría alumna secuelas por sobredosis

MONCLOVA., COAHUILA.-Con secuelas graves podría quedar una de las cinco menores que consumiera agua donde presuntamente se disolvió un fármaco que le provocó somnolencia, desmayos y estado letárgico, la mantuvo internada por varias horas en el área de pediatría de la clínica del IMSS.

"Los doctores me informaron luego de dar de alta a mi hija que ella puede presentar secuelas de la sobredosis, como son alteraciones en el habla, taquicardia, convulsiones y movimientos involuntarios de la boca y otras partes del cuerpo, yo espero que se me recupere, por que no es justo que esto suceda con niñas que nunca habían tenido problemas de este tipo".

La madre de la menor acudió a temprana hora a las instalaciones de la Secundaria No.3 Martín González Vázquez para solicitar al director una explicación de lo sucedido, asegurando que la sub directora del plantel le informó que fue clonazepam lo que consumió su hija y otras cuatro menores, por lo que exigirá que se de con los responsables pues la situación se dio al interior del plantel.

Rubí Brigitte Sánchez Cruz informó que su hija ya había sido dada de alta del hospital y de acuerdo al dictamen médico su hija sufrió una sobredosis de un fármaco, el cual podría ser Clonazepam, sin embargo, para estar segura la sometió a unos estudios en laboratorio particular y así determinar la causa exacta de la intoxicación.

En las instalaciones de la secundaria que se ubica en el fraccionamiento Aguilar la madre de familia exigió a los directivos investigar lo sucedido y no tratar de inculpar a las cinco estudiantes, quienes coinciden en que solo bebieron agua de una botella que recién habían abierto.

"Los médicos me dijeron que mi hija había sufrido una sobredosis y estamos haciéndole exámenes de laboratorio para determinar que fue lo que se tomó, en el plantel existen más niñas que resultaron intoxicadas, pero si sus mamás no van a hacer nada es s problema, yo no pienso dejar esto de lado, porque imagínense que vulva a pasar y que mi hija no resista".

Sánchez Cruz dialogó con el sub Director de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos quien se comprometió investigar que fue lo que pasó y dar con los responsables, sin embargo acudió a interponer una denuncia ante el Ministerio Público para que exista una constancia de lo que sucedió.

¿EN QUE CONSISTE EL RETO CLONAZEPAM?

Jóvenes estudiantes siguen participando en este reto que es viral en la plataforma tik tok y que consiste en ingerir pastillas de clonazepam y grabar en video los efectos que el fármaco produce, tratando a toda costa de quedarse despiertos el mayor tiempo posible.

En los últimos meses se han registrado en todo el país casos de jóvenes intoxicados por participar en el reto ya que este medicamento controlado es utilizado para tratar la ansiedad, los ataques de pánico, convulsiones, actuando directamente en el sistema nervioso.