Tenemos un gran plan para Monclova: Manolo

Durante un encuentro con compañeras de las colonias y barrios de Monclova, el gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, agradeció el apoyo que le dieron en las pasadas elecciones y refrendó su compromiso de formar el gobierno más ciudadano, siempre del lado de las familias coahuilenses.



Jiménez Salinas se reunió con las representantes de las colonias y seccionales que obtuvieron los mejores resultados en las elecciones, en donde detalló que actualmente se llevan a cabo las mesas de trabajo de las diversas áreas de competencia estatal en las que, en conjunto con mujeres y hombres expertos, se socializa con la ciudadanía la manera en cumplir con los compromisos hechos en campaña, además de desarrollar el plan ejecutivo de los primeros 100 días de gobierno, el primer año y sentar las bases del plan de desarrollo estatal 2023-2029.

“En los últimos meses hemos trabajo mucho en la planeación, la organización, a la reflexión, a profundizar en los qué, los cómo y cuándo de todo lo que tenemos que hacer, y yo creo que es importante este momento de la transición para poder planear muy bien las cosas y empezar con un plan bien definido el 1 de diciembre”, destacó.

Ante el cuestionamiento sobre la situación de AHMSA, Jiménez Salinas puntualizó que la prioridad son las y los trabajadores y sus familias, y que en los últimos meses ha tenidos diversas reuniones, sin embargo, señaló que continúan entrampados con el pleito del gobierno federal y los ejecutivos de la empresa.

“Todo nuestro apoyo para las y los trabajadores, estamos con ellos y vamos a estar al pendiente para que, lo que esté en nuestras manos, que se pueda hacer para que se resuelva el conflicto entre la empresa y el gobierno federal por el bien de los trabajadores, estamos listos para apoyar, esto ya se transformó de un pleito político a un problema social, yo pienso que el gobierno federal debe pensar en las y los trabajadores, que vean como darles viabilidad para que obtengan sus ingresos, es un tema de voluntad de ambas partes”, dijo.

Así mismo, señaló que se va a apostar a la diversificación de la economía en Monclova, que ya se está iniciando la construcción de un nuevo parque, y que, por parte de su administración se hará todo lo necesario para la atracción de nuevas empresas para las y los trabajadores de la región.