‘Tengo miedo que el gringo me mate’

Coahuila

Cora Lane Solar ratifica su denuncia porque no han hecho nada contra el americano, mientras ella se la pasa encerrada por temor.

Cora Lane Solar, es la mujer afectada.

“No es posible que no le hayan hecho nada, yo temo por mi vida”, señaló Cora Lane Solar, es quien es la rentera de departamentos, uno de ellos fue rentado por un gringo que en días pasados se puso muy agresivo, la amenazó de muerte e intentó matarla persiguiéndola con dos armas.

Ni Seguridad Pública, ni la Fiscalía ni el Instituto Nacional de Migración le han hecho caso a la mujer que en días pasados llegó corriendo a Seguridad Pública solicitando ayuda porque Ryan William Howard quería matarla y aunque muchos elementos vieron este momento, nada hicieron por detenerlo.

La mujer estaba en el exterior de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, quien dijo que había ido a ratificar la denuncia porque no han hecho nada, mientras que ella se la ha pasado encerrada por temor a que el gringo cumpla con lo que intentó hacer.

Dijo que le rentó un departamento luego de que le hablaran de un hotel, mencionándole que un huésped que es extranjero quería rentar un departamento, ella accedió y lo rentó.

Un día cuando llegó al área donde tiene sus departamentos de dio cuenta que uno de los departamentos estaba abierto, fue el gringo quien abrió de manera ilegal porque no era ese su departamento y no tenía llave, señaló que en el departamento que él tenía se escuchaba|1 mucho ruido del bulevar Pape, pero esta no era la manera.

En ese momento una recepcionista acudió a dejarle unas cosas el gringo y este salió correteándola y gritándole cosas, ahí se dio cuenta de la agresividad del hombre que dice que es pastor de una iglesia pero no es verdad, el gringo es guardia costera con adiestramiento militar.

Ese día el gringo salió de control, afortunadamente ella logró huir pero él la siguió y de eso hay videos donde el hombre fue captado y autoridades no han hecho nada.

Señaló que posiblemente él esté aquí de forma ilegal y quién sabe si en otros lugares haya cometido más delitos porque luego de que se diera a conocer el caso, muchos ciudadanos lo identificaron por el gringo que también los atacó a palabras.

Acusó a Aida Guardiola de no hacer nada, pues dijo que no le iba a detener porque ella no había visto lo que la mujer le explicaba, no fue recibida por el director de Seguridad Pública, incluso ese día una patrulla la 159 acudió al llamado pero no hicieron nada.

“Si tengo miedo y lo hago responsable si algo me llega a pasar y también a las autoridades que no hicieron anda, andaba como loco en la calle y con armas y no hicieron nada”, comentó.