Termina el Festival de las artes

Ayer concluyó el “Festival Internacional de las Artes” Julio Torri, con la presentación del grupo musical “Quinto Elemento” que rindió un homenaje al príncipe de la Canción José José, concierto que fue del agrado del público monclovense.

De esta manera el Festival que se realizó en Monclova con la coordinación del ayuntamiento de esta ciudad y el Gobierno del Estado, concluyo con éxito y con saldo blanco durante las presentaciones registradas en la plaza principal de esta ciudad.

El festival que se realizó en todo el territorio coahuilense, abarcó del 11 al 27 de octubre, con la presentación de más de 255 actividades artísticas y culturales, donde se presentaron artistas internacionales y nacionales, sin dejar de lado el gran talento coahuilense entre los que destacaron Susana Zavaleta, entre otros artistas locales de gran calidad.

El alcalde Alfredo Paredes López, indicó que el gusto por la cultura en los monclovenses es cada vez más fuerte y la muestra está en la buena asistencia que registro el concierto de Susana Zavaleta y el tenor Fernando de la Mora, agradeciendo a la ciudadanía por su participación y asistencia.