Tiembla AHMSA con nuevo recibo

Altos Hornos de México aún no se recupera del corte de energía que se dio el pasado 30 de noviembre por parte de CFE, cuando ya esta por vencerse el próximo pago correspondiente al mes de noviembre por un monto de 95 millones 439 mil pesos, con lo que se complica la situación de la acerera.

De acuerdo a información extra oficial, AHMSA ya realizó el pago del mes de octubre, por lo que se comienza a rehabilitar de manera paulatina el servicio de energía en los diferentes departamentos, únicamente con equipos de baja tensión.

Aún no se reactivan los equipos y se desconoce el mecanismo que se utilizará y los tiempos para retomar la producción al interior de la acerera, únicamente se sabe que ya se inició con el abasto de energía.

Se indicó que ya existe mayor movimiento al interior de la empresa, sin embargo continúa fuera de operación la empresa desde hace 12 días, en los que se pararon los equipos, con lo que se suspendió la producción de acero.

Ahora este lunes 12 de diciembre, vence el plazo para que la empresa realice el pago a CFE del servicio prestado en el mes de noviembre, con un monto superior a los 95 mil 439 pesos, que deberá cubrir la empresa para evitar de nueva cuenta un corte