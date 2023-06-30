Tiene antecedentes menor involucrado en homicidio

El menor de edad que fue detenido tras el homicidio del policía en el municipio de Frontera ya tenía antecedentes ante la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), instancia que coadyuvara a que no se vulneren los derechos en el proceso judicial.

Tras el asesinato del policía Burciaga Treviño en calles de la Zona Centro, se logró asegurar a varios implicados en el caso en el que murió el uniformado al recibir al menos tres disparos, entre ellos, un adolescente de 16 años.

Martha Herrera subprocuradora regional de la Pronnif indicó que ellos ya tenían un antecedente del menor de edad por el delito de robo aunque nunca se presentó una denuncia, motivo por el cual se había citado a los familiares, pero se vio interrumpido con los hechos ocurridos.

“La Pronnif es coadyuvante en todos los procesos judiciales que involucren a niños y adolescentes, nosotros estaremos ayudando en el proceso y velando que se garanticen sus derechos porque al final de cuentas es menor de edad”.

Así mismo, dijo que analizarán el entorno en el que vivía y si es que tiene más hermanos, buscando que se garanticen los derechos en el ámbito familiar y ahora el judicial, debido a su edad podría ser imputable de delito pero tiene características diferentes por no alcanzar la mayoría de edad.

“Habría que evaluar el grado de participación que tuvo y son muchos factores que considero que la Fiscalía General del Estado es la institución pertinente a dar información completa”