Tiene Coahuila suficientes vacunas

En el estado de Coahuila si hay suficientes vacunas, incluso habría para los niños, sin embargo se está priorizando la vacunación para adultos mayores ya que existe un déficit de un 25% y primero se dará cobertura a este sector de la sociedad que presenta mayores riesgos de salud al momento de contraer covid-19, lo anterior informó el Alcalde Mario Alberto Dávila Delgado.

El edil dijo que se están coordinando esfuerzos a nivel municipal, estatal y federal para que se aterrice una mayor cantidad de vacunas a los municipios del estado, esto con la intención de dar una mayor cobertura y llegar de una manera más rápida a la cobertura de vacunación para adolescentes menores de 14 años así como de los niños menores de 10.

Dijo que también se están realizando gestiones en coordinación con su homónimo del municipio de Frontera para que se realice la donación de vacunas para niños por medio del Gobierno de Estados Unidos, por lo que de concretarse se buscarán las reglas de vacunación y se dará a conocer los permisos que se requieren para trasladar a los menores.

"De acuerdo a lo que yo veo como pediatra el covid y sus variantes no causan afectaciones graves en la salud de los niños sanos, quienes cuentan con comorbilidades pueden tener mayor riesgo pero no me tocó tratar ningún pacientito grave lo cual indica que los niños tienen mayor resistencia a la enfermedad, situación que nos ayuda a avanza en cuanto a la cobertura de los adultos y mientras tanto esperar la resolución de la donación de vacunas para niños".