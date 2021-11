Tiene el "Papucho" inflamación cerebral

Fuera de peligro se encuentra "Papucho" pero se espera que no haya secuelas que le impidan valerse por sí mismo, así lo comentó el veterinario Rodrigo Yáñez quien ha brindado la atención médica que el perrito necesita y quien recriminó estos actos violentos en contra de los animales.

"Va evolucionado lentamente, tiene sensibilidad en sus extremidades, los golpes que recibió Papucho fueron en cabeza y cuello, eso ocasionó una inflamación cerebral severa, inflamación en cervicales y por lo mismo no hay respuesta del sistema nervioso central de papucho, no tiene función sobre él", comentó.

Sus funciones vitales como pulso, respiración están estable, cuando se tomó la fotografía de rayos x, pudieron determinar que no fue solo un golpe, sino que fueron varios golpes los que se le dieron, básicamente el primero lo desmayó y luego ya se hizo un saña.

Indicó que esto no es solo un caso de maltrato o crueldad animal, esa mujer querían asesinarlo, porque fueron golpes con saña, tiene golpes en las cervicales, en el maxilar, incluso tiene depresión de huesos arriba de la órbita ocular, esto se debe a que recibió un golpe ahí que no llegó a fractura pero como el hueso del cráneo es más difícil de ver en rayos X las lesiones, todo está inflamado, hasta el esófago.

"Esto fue un intento de homicidio, no maltrato ni crueldad animal, esperemos que papucho no tenga repercusiones secundarias graves, que pueda valerse por sí mismo, ahorita está siendo asistido para comer para excretar", comentó.

La recomendación es que se traslade a Papucho a un centro más especializado a Monterey, pero esto es muy costoso, aunque le siguen brindado una atención médica de calidad pero sería ideal tener más opiniones para que el perrito se rehabilite lo antes posible.

El perrito va a necesitar terapia física de rehabilitación, el veterinario aseguró que el perrito está fuera de peligro, estale, pero no se sabe a qué grado afectará sus funciones motrices y cuando tardará su rehabilitación, así como las consecuencias, por eso se necesita una tomografía.

Rodrigo Yáñez trabaja muy de cerca con tres de las principales fundaciones de Protección Animal como lo es Gatos Monclova A.C, Fundación Milma y Fundación Tarají, ha recibido más de 40 casos casos similares a los de papucho, algunos son quemaduras, mutilados, tratados salvajemente, pero tener un perro en pésimas condiciones, amarrados sin alimentos serían más de 300 casos.

Autoridades de a las que el dueño del papucho se acercó ni lo orientan, ni lo apoyan, lo que quieren es que terminen además no hay precedente de una persona que haya sido juzgada por maltrato animal.

"Yo creo que autoridades no están haciendo los suficiente para aplicar la ley y que la gente que tiene estos actos, sepa que no será fácil maltratar o hacerle daño a una animalito, tenga dueño o no porque la ley los protege por igual", comentó.

Indicó que la base de una sociedad humana bien desarrollada es el trato que le da a sus animales, a sus mascotas, espera que se castigue a los responsables que sean encontrados por la autoridad y que n cierren el caso por la falta de testigos.