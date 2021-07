Tiene hidrocefalia; Recae Valentía le urge cirugía

Coahuila

El costo de la operación es de 140 mil pesos

Requiere Ángela Valentina Rodríguez Falcón cirugía por un costo de 140 mil pesos con la finalidad de tener una mejor calidad de vida, la menor tiene hidrocefalia y requiere de un catéter para drenarle el líquido de su cabeza, la familia pidió el apoyo de la ciudadanía.

Su mamá explicó que Valentina de 4 años de edad, empezó a sentirse mal desde el 25 de abril y ha estado recayendo, la cirugía consta de hacerle una derivación del lado izquierdo de su cabeza y así, mediante un catéter, drenarle el líquido acumulado de más, correrá mucho riesgo pero está dispuesta a seguir luchando por ella.

“En sí no sería mucho el beneficio pero sí darle una calidad de vida mejor porque ahorita ella está sufriendo mucho, convulsiona demasiado. En la Clínica 7 del Seguro Social me la atendieron muy bien, pero en sí ya no es mucho lo que pueden hacer”, dijo Carla Rodríguez Falcón.

La familia cuenta con 70 mil pesos guardados por otros eventos y cooperaciones, restan otros 70 mil pesos y no pararán hasta conseguirlos ya que necesita la operación lo más pronto posible. La tarde de ayer realizó un evento con causa en la Plaza del Magisterio.

“Desde su recaída ha perdido mucho movimiento y se retrasó mucho en el avance, por eso es que el club de automóviles Team Coahuila se ofreció a apoyarme en la actividad, requerimos fondos para que por fin le hagan al cirugía”.