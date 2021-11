Tiene Lucio daño cerebral

Michael de Jesús Aguilar Lucio sigue hospitalizado luego de la golpiza que le propinaron "Los Chinos" en la colonia Las Moritas, los médicos aseguran que tiene un daño cerebral.

Así lo dio a conocer Ignacia Lucio, madre del joven quien ha estado noche y día acompañando a su hijo en el hospital pese a que ella también está mal de salud ya que recientemente tuvo un derrame cerebral.

"Todavía está mal, la sangre no se le quita del cerebro, está delicadito en el Amparo Pape y yo no sé cuánto me vayan a cobrar ahí, casi siempre está dormido sí despierta y habla muy poco pero como que no tiene conocimiento", comentó.

La madre de Michael dijo que es necesario que se haga justicia porque ya han hecho muchas cosas y todo ha quedado impune, se enojan hasta porque los voltean a ver.

"El muchacho que le pegó, llegó con el barrote y se lo fincó a mi hijo en la espalda, la mamá de él le decía que lo matara, que acabara de matarlo", comentó Doña Ignacia a quien también acusaron de haber golpeado a la hermana de los chinos, cosa que asegura que no es verdad.

Dijo que Seguridad Pública detuvo a los hermanos y estaban en Seguridad Pública donde quedaron detenidos por falta administrativa, les hicieron alto y no se detuvieron porque querían escapar, huir de la colonia.