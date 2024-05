Tiene un tumor; pide la eutanasia

FRONTERA COAH-. Tras pedir ayuda para curarse o que lo dejen morir mediante la eutanasia, Jorge Antonio Blanco Martínez, el joven de 22 años de edad que padece de un temor cerebral, señaló a Periódico La Voz que ya ha intentado quitarse la vida al tener constante dolores y al ver sus sueños truncados por esta enfermedad, incluso ha tomado la decisión de ser "conejillo de indias" de especialistas que quieran estudiar su caso poco común, pero que le calmen su dolor.

Fue en su domicilio donde dio esta declaración, se encuentra desesperado por lo que sucede y es que mencionó que antes de esta terrible enfermedad era trabajador de calidad en una maquiladora de San Buenaventura, le iba muy bien económicamente hasta que empezaron los síntomas que hasta el momento no cesan.

Recientemente el joven apareció en sus redes sociales con un rostro triste, enfermo, sosteniendo un cartel en donde pedía que aprobaran la eutanasia.

Hace apenas dos días intentó cortarse la vida pero un policía lo detuvo, le dijo que no lo iba a arrestar y habló con él, le quitó el arma que traía para cortarse las venas. "No lo sé, tal vez es una locura, no sé pero es parte de mi desesperación, no tengo ni para atención psicológica", comentó.

Dijo que al no ver una cura para su enfermedad ha pensado mucho en mejor quitarse la vida y si se ha detenido es gracias a los antidepresivos que consume, se duerme y así se olvida un poco lo que está atravesando y que decir de su abuela que es la única quien se preocupa por él.

El tumor está en el tallo cerebral, es poco común, desde el mes de enero se lo detectaron, empezó con constantes desmayos, pedía apoyo a Protección Civil y hubo ocasiones que le decían que solo estaba jugando, después le recetaron paracetamol y hasta que fue a realizarse un TAC se dio cuenta de este tumor que ya le está causando una hidrocefalia.

Vive con el dolor de cabeza y mareos al caminar, no está en tratamiento, ni medicamento, solo toma paracetamol pero eso ya no calma el dolor.

Actualmente él vive con su abuelita quien solventa todos los gastos, la renta, alimentos y todo, ella trabaja como "cerillito" por lo que el recurso no alcanza.

Ya no voy a hacer útil para la sociedad, no voy a poder trabajar, no haré nada, no podré tener mi casa, es parte de mi ansiedad aunado a pensar que no quiero ser una carga para alguien más, eso no está bien,

Su vida cambió por completo, tenía muchos sueños, quería formar parte de la Policía Estatal porque los admira muchos pero ahora no puede hacer nada a menos de reunir unos 300 mil pesos para que se le realice la cirugía que necesita que aunque es peligrosa, está dispuesto a arriesgarse.

Piensa que esta enfermedad es como una lotería y a él le tocó, no saben sí se trate de un cáncer o un glioma pero pide a gobernantes que por favor aprueben la eutanasia o que médicos de Estados Unidos interesados en experimentar con él, está dispuesto porque mencionó que el que no arriesga no gana.