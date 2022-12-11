Tienen nuevos dirigentes Secc. 5ª y 38

Monclova, Coah.-Luego de un histórico proceso de elección donde participaron aproximadamente 30 mil 966 trabajadores de la sección 20 mil trabajadores de la sección 38, las dirigencias de los comités ejecutivos seccionales serán representadas por Isela Licerio Luevanos y Everardo Padrón respectivamente.

Fue el pasado viernes cuando se realizó está elección a la cual salieron a votar un gran número de miembros de ambos sindicatos, resultando un abrumador triunfo el de Rosa Isela Licerio de la planilla rosa con más de 16 mil votos representando el 45.62 por ciento de los votantes a su favor.

“Gracias a la voluntad mayoritaria de la base, de acuerdo al 100% de las actas computadas y que obran en mi poder, seré su secretaria general y será la más honrosa distinción que mi Sección 38 me ha otorgado”, expresó la abanderada de los Aliados por el Rescate de la Sección 38 en su mensaje de triunfo a todos los agremiados.

La virtual ganadora agradeció a los votantes por confiar ella, recalcando su compromiso con el crecimiento, rescate y reconstrucción de la Sección 38.

Por su parte, Everardo Padrón, ganador en la elección por la dirigencia se la sección 5ta ganó con 9 mil 811 votos, los cuales representan el 44% de los 22 mil 144 votantes.

En su discurso de triunfo Everardo Padrón dijo ante los miembros del sindicato que en esta jornada se superaron todas las expectativas, ya que salieron a votar más de 22 mil trabajadores del sindicato de la educación, ganando 2 a 1.

"No hay duda, triunfamos categóricamente, todas las actas fueron computadas y solo se perdió en una casilla, por eso merecemos estar como comité ejecutivo seccional, esto ya es legítimo y por esta confianza les agradezco a todos y todas ustedes".

Padrón dijo que para cubrir todas las expectativas de Miles de compañeros se tiene que trabajar con unidad, asegurando que es un equipo con jóvenes, adultos, mujeres y hombres para gestionar beneficios para todos los miembros del sindicato.

Dijo que habrá libertad para elaborar proyectos y los ponga en marcha para crecer y fortalecer el sindicato, buscando beneficiar a todos los miembros del gremio.