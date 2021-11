Todo sube menos el salario

No solo el costo de los artículos de la canasta básica está subiendo como la espuma, ahora es la llegada de los recibos de luz los que ponen a temblar a más de un jefe de familia, quienes ya no ven salida a los costos cada vez más elevados que se cobran por este servicio.

Parece "chiste" pero ya comienza uno a temblar por la llegada del recibo de luz, el bimestre pasado nos llegaron 2 mil pesos y ahorita revisando el recibo electrónico me marca 5 mil pesos lo cual es mucho dinero, más ahora que por la pandemia muchos trabajadores perdieron el empleo, dijo Juan José Flores, vecino de la colonia 288.

Juan José al igual que muchos padres de familia está buscando la manera de amortiguar los gastos, sobre todo en esta temporada próxima a iniciar, donde los gastos suben aun más por los festejos decembrinos, que, si bien pueden realizarse contando con poco efectivo, los regalos para los pequeños por mínimo que parezca causan gastos que no se tenían programados.

La señora María Enriqueta Molina, vecina de la Zona Centro explicó que a ellos ya les llegó el recibo y su preocupación se incrementó, pues al vivir solo ella y su esposo de una pequeña pensión, tendrán que pagar mil 200 pesos de energía eléctrica, cuando anteriormente el recibo les llegaba por 600 pesos.

Las personas coincidieron en que cada vez es más difícil cubrir el costo de la alimentación y los servicios básicos de los domicilios, sobre todo cuando los sueldos no se han incrementado y la comida, los servicios, el gas y la gasolina no detienen su escalada de precios.

"No sabemos a donde vamos a llegar, quienes viven de un sueldo semanal de 800 pesos no saben qué hacer, pues viene diciembre y esto para muchos es causal de estrés, pues, aunque tenemos la esperanza del pago de aguinaldos, no vamos a completar, si tan solo en una despensa menor se gasta uno más de 700 pesos y un recibo de mil 200 ya vino a mermar nuestros ingresos y con ello los festejos navideños".