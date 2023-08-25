Contactanos
“Todos nos han fallado”

20 mil familias que no tienen qué comer desde hace semanas.

Por Azucena Tenorio - 25 agosto, 2023 - 09:38 p.m.
“No se les da el apoyo que necesitan cuando por muchos años engrandecieron a la región centro”, dijo el maestro jubilado Teodoro Espinoza.
“Que un diputado deje de comer una semana ni reciba su sueldo para que vean lo que se siente”, denuncio el docente jubilado, Teodoro Espinoza Ramírez respecto a la situación que viven miles de familias de obreros de Altos Hornos de México (AHMSA).

Señaló que todas las autoridades les han fallado mucho a las 20 mil familias que no tienen que comer desde hace semanas, cuando se agravó el pleito político entre la empresa acerera y el Gobierno Federal.

“Derechos humanos ni siquiera ha ofrecido un apoyo como lo hacen cuando pasa algo en contra de los animales, como en el caso de los perritos o del oso en Castaños, pero a las familias no se les da el apoyo que necesitan cuando por muchos años engrandecieron a la región centro”

El ex docente dijo que el pueblo va a protestar y a luchar contra los que no hicieron nada en su momento como los diputados y Derechos Humanos, se ha convertido en una vergüenza para todos quienes deben de apoyar a todos los que están siendo afectados.

Teodoro Espinoza dijo que ha pasado mucho tiempo y simplemente los representantes del pueblo no han hecho algo o presionado más para la situación de AHMSA avance, además que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mostrado misericordia alguna hacia los trabajadores.

 

