Toman clases “a la sombra”

MONCLOVA., COAHUILA.- Náuseas, vómito, mareo, sudoración excesiva, golpe de calor y sangrado de nariz es lo que han presentado algunos estudiantes de la escuela primaria Benito Juárez del fraccionamiento Carranza, lo anterior debido a que por lo menos 120 estudiantes llevan sus clases sin aire acondicionado, lo que hace insoportable la estancia en el aula.

Madres de familia levantaron la voz y pidieron no llevar a los estudiantes a clases, ya que por problema de sobrecarga en el transformador no pueden encender los climas de todos los salones, por lo que algunos niños son sacados del aula a tomar sus clases en una "sombrita".

Los niños están muy expuestos al calor dijo una madre de familia, quien aseguró que diariamente van madres a recoger a sus hijos quienes presentan diversos padecimientos referentes al golpe de calor, lo que consideran un serio riesgo para la salud de los menores, quienes incluso salen llorando del plantel educativo.

Las afectadas mencionaron que este martes por la mañana llegaron a dejar a sus hijos a la escuela y no había luz, por lo que muchas optaron por llevárselos a casa para evitar malestares como los que han presentado durante toda la semana.

"No arriesguen a sus hijo hace mucho calor y la directora pide que las maestras saquen a los tres salones que no pueden encender el clima a tomar las clase en el exterior de las aulas, los niños salen llorando, todos mojados de sudor, con la cara roja y con náuseas, es mejor no arriesgarlos".