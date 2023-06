Toman padres escuela

Padres de familia de estudiantes de la Primaria Cuauhtémoc de la colonia Obrera tomaron las instalaciones del plantel educativo para exigir la instalación de un transformador que soporte la colocación de mini Split en cuatro aulas donde los estudiantes incluso han tenido que ser llevados al servicio médico por presentar golpe de calor e insolación frecuente.

Fue en punto de las 7 de la mañana cuando un nutrido grupo de padres de familia colocaron candados a los portones de acceso no solo de la institución sino también del área donde se ubica la inspección, esto debido a la falta de respuesta a sus peticiones, pues aun contando con el dinero para adquirir el transformador, la inspección y dirección del plantel no les daba luz verde para adquirirlo y así instalar los mini Split con lo que incluso ya cuentan.

"No es posible que nuestros hijos sean sacados a tomar sus clases debajo de un árbol con la temperatura tan alta que se está presentando, por lo menos 12 estudiantes han presentado vómito y diarrea frecuente por el golpe de calor, lo cual es muy grave pues al interior de las aulas parece horno y afuera cocedor y esto parece no importarle a las autoridades educativas".

La Directora del plantel y la inspectora poco pudieron resolver, pues los padres de familia exigieron la presencia del titular de servicios educativos para que pactara el compromiso y pidiera a personal especializado que realizará la revisión de las conexiones eléctricas y el transformador y de esa forma pudiera deliberar cuando se realizarían las modificaciones correspondientes para la colocación de los mini Split.

Félix Alejandro Rodríguez Ramos dialogó con los padres de familia y les pidió que aperturará por lo menos los salones que si cuentan con clima para que los estudiantes de otros grados tomaran clase de forma normal, decisión que los padres de familia aceptaron siempre y cuando para este viernes ya se tuvieran avances de la rehabilitación del transformador para los climas.

"Queremos que atiendan nuestra petición porque no es justo que mientras nuestros hijos pasan calor extremo, los maestros, inspectores y directores se la pasen a todo dar en sus oficinas, ellos sí tienen clima y nuestros hijos no, siendo este un problema de más de 7 años que no han podido resolver".

Los padres decidieron abrir la escuela y que los niños de las cuatro aulas que pertenecen al edificio viejo de la institución tomen sus clases en línea y será de acuerdo a los avances que se tenga como se decidirá si este viernes se vuelve a cerrar el plantel o se mantienen el pacto que se realizó con el titular de servicios educativos.