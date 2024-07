Trabajadores de la clínica del magisterio en Monclova denuncian salarios de miseria

"Es injusto que suframos ese tipo de desprecio económico por parte de las autoridades", dijo un trabajador de la clínica del magisterio en Monclova. "Llegamos a atender hasta 30 pacientes en seis horas y cerca de 150 pacientes por semana, y solo nos pagan 5,500 pesos quincenales".

Los trabajadores de la clínica del magisterio se encuentran en una situación laboral precaria, con salarios que no superan los 5,500 pesos quincenales, a pesar de la importante labor que desempeñan en la atención de la salud de la población.

"Es triste y denigrante que no tengamos un salario digno", agregó otro trabajador. "Estamos hablando de una derechohabiencia importante, que trabaja junto con la educación y lleva salud a zonas rurales. No es justo que no se nos reconozca con un salario acorde a nuestra labor".

El pasado viernes, representantes sindicales acudieron a la clínica para dialogar con los trabajadores, pero no se logró llegar a un acuerdo. "No se ofrecieron soluciones concretas para mejorar nuestras condiciones salariales, por lo que decidimos continuar con el paro laboral hasta que se nos escuche".

Los trabajadores han iniciado un paro laboral, exigiendo un salario justo y digno.

En la entrada a la clínica se encuentran mantas de Cerrado" y "paro laboral" sin embargo se está atendiendo en el área de urgencia solamente.