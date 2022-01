Trabajan Fiscalía con casas de empeño

MÓNICA MEZA/ LA VOZ.- La cuesta de enero ocasiona que las casas de empeño sean frecuentemente recurrida en los primeros días del año, algunos de estos ciudadanos se dedican a robar para después ir a empeñar en estos casos la Fiscalía General del Estado en la Región Centro está muy al pendiente de lo que ocurre y se tiene coordinación con estos establecimientos que reportan cuando hay una irregularidad.

Autoridades han tenido acercamientos con representantes legales en las cadenas de presencia nacional, en Monclova hay muchas, existe un convenio desde hace tiempo, las casas de empeño notifican a Fiscalía y otras corporaciones, cuando se presentan dudas en torno a las personas que van a realizar algún empeño.

"La información la examinamos, por eso tal vez no vean operativos como lo hacíamos antes de que tuviéramos este puente de comunicación pero no estamos exentos de retomaron los operativos pero antes no teníamos la comunicación con las casas de empeño", comentó el delegado Rodrigo Chairez Zamora.

Señaló que en últimos días no se han detectado objetos robados en estos establecimientos, pero sí dentro de las investigaciones han tenido conocimiento de que algunos objetos robados fueron a parar a tiendas de empeño, se requiere a la tienda estos objetos que son identificados incluso por sus mismos propietarios y las tiendas han tenido a disposición de entregarlos al agente del Ministerio Público.

Los encargados de las tiendas de empeño pueden cometer el delito de receptación dolosa cuando tienen conocimiento de que el objeto es robado y aun así lo reciben para comercializarlo, también es la receptación culposa que es cuando no tienen conocimiento de que el objeto es robado.

El delegado explicó que tiene que ver mucho a disposición de las negociaciones, se usa el criterio derivado de la comunicación que tienen y la voluntad para informar a corporaciones y al Agente del Ministerio Público. La operatividad de las casas de empeño aumentan los primeros días del año, hay personas que en su identificación su domicilio varía, pero tienen nombre y foto de la persona pero no es domicilio de la persona.

"Los casos no son regulares, son de forma esporádica, otros se han evitado por la duda que genera en casas de empeño, se tiene comunicación, se verifica el objeto y la identificación de la persona que intentó empeñar", comentó.