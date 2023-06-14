Trabajando bajo el hirviente sol

Expuestos bajo los intensos rayos del sol por más de 8 horas, vendedores ambulantes, albañiles, constructores, barrenderos, trabajadores de limpieza entre otros oficios, salen diariamente a trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

La tarde de este miércoles cuando el termómetro superaba los 42 grados centígrados, Don Juan sintió desvanecerse por lo que decidió retirarse temprano a casa.

1 / 2 La tarde de este miércoles cuando el termómetro superaba los 42 grados centígrados, Don Juan sintió desvanecerse 2 / 2 Tiene cinco años dedicándose a la venta de tacos ❮❯

Esta es la historia de Juan de Dios Rodríguez de 28 años de edad y quien se ubica en avenida Susan Lou Pape vendiendo tacos de olla, su jornada inicia desde las 8 de la mañana hasta que termine la última docena de deliciosos tacos, para Periódico la Voz el señor Juan de Dios informó que ante las elevadas temperaturas la tarde del miércoles ya no soporto más y decidió irse a casa.

“Como a las tres de la tarde comencé a sentirme mareado y dolor de cabeza, además la verdura que yo pongo en los taquitos comenzó a coserse y decidí irme, no vaya a ser la de malas y se me enferme la gente” explicó.

Tiene cinco años dedicándose a la venta de tacos, una oportunidad para obtener dinero y ser tu propio jefe, además de ayudar en los quehaceres del hogar, Juan de Dios expresó sentirse satisfecho por vender en un área donde pasa mucha gente y cercano a uno de los mejores parques de la ciudad, negocio del cual sostiene a su esposa e hija menor de edad.

En un recorrido por las principales calles de la zona centro se logró observar a constructores expuestos a los rayos de sol, así como a trabajadores de limpieza que empujaban un carrito con un contenedor y en el que almacenaban la basura que recogían de las calles.