Trabajará Morena rumbo a elecciones

“No sabemos si la aceptación en Coahuila del partido Morena, se corresponda con la asignación del candidato”, dijo Guadalupe Céspedes, quien dijo que se tendrá que trabajar doblemente para ganar las elecciones de la gubernatura del 2023.

Mario Delgado, presidente de Morena, dio a conocer que Armando Guadiana se perfila como candidato de Morena a la gubernatura de Coahuila,tras ganas las encuestas que lo vuelven coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

En segundo lugar de la encuesta quedó Luis Fernando Salazar y en tercero el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja.

“No sé cual fueron los criterios de la encuesta, pero siento que quien tenía más aceptación era Mejía Berdeja, la verdad no creo que Armando Guadiana pueda despertar grandes expectativas, pero es el candidato y vamos a ver que procede con esta noticia”, dijo Guadalupe Céspedes.

El representante de Morena en Monclova indicó que quien tenía mayor aceptación y presencia entre la población del partido y la sociedad era el subsecretario de Seguridad Federal. Señaló que era todo lo contrario a Armando Guadiana, quien ya lo intentó en una ocasión y también en Saltillo, sin obtener resultados favorables.

“Si bien el partido de Morena está bien posicionado, pero el complemente tiene que ser el candidato, no sabemos si la aceptación en Coahuila se corresponda con la asignación del candidato, ese es el dilema ahora”