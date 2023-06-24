Traerá Manolo a la Arrolladora Banda Limón

Monclova; Coah.-Durante la gira de agradecimiento del gobernador electo Manolo Jiménez traerá a la Arrolladora Banda Limón el próximo 28 de junio en la plaza principal de Monclova en agradecimiento por su voto el pasado 4 de junio.

En entrevista con el ex alcalde de Monclova y ahora diputado electo por la Alianza ciudadana por la seguridad, informó que tras los resultados que les favorecieron durante la campaña para elegir a gobernador y legisladores en Coahuila ya iniciaron con las gestiones necesarias en materia de salud y Desarrollo Económico para el próximo año iniciar con el pie derecho.

“Agradecido con Dios y la ciudadanía que me brindaron la confianza y saben los ciudadanos de Monclova lo inquietos que somos, ya estamos viendo proyectos en materia de salud, desarrollo económico que hoy se necesita para la ciudad.”

“Estuvimos platicando en diferentes colonias en materia de salud por eso el programa de regreso de instancias infantiles, el tema de salud popular y buscar otras alternativas y que se está dialogando con la iniciativa privada para atacar el tema de salud con prevención y esto ayudara a tener ciudadanos fuertes y fortalecer la prevención para evitar que los índices altos en materia de cáncer, diabetes, colesterol sigan a la alza.”

Finalmente informó que como como gira agradecimiento estará Manolo Jiménez en la ciudad de Monclova agradeciendo el voto de confianza de todos los ciudadanos, el próximo 28 de junio en la plaza principal de Monclova donde estará la Arrolladora Banda Limon, asi que “A disfrutar” indico