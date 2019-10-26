Transportan carro-tanque

La obra que se realiza en el acceso norte de la ciudad tiene un 85% de avance, ayer se trasladó el carro tanque del Xochipilli 1 al museo al aire libre que tendrá 7 elementos representativos de la actividad metalúrgica que existe en la ciudad.

El alcalde Alfredo Paredes López y el Blas López director de Obras Públicas acudieron para trasladar el carro tanque, esto como parte de la sinergia que se tiene con la iniciativa privada, pues GIMSA fue quien donó dicho tanque.

Alfredo Paredes López; alcalde.

“Hemos tenido muchos donativos por Altos Hornos y Gimsa, la idea es hacer un museo al aire libre de todo el proceso desde que el acero está en liquido hasta que sale el rollo y después un producto terminado”, comentó el alcalde en entrevista.

Señaló que Monclova y la región son productor número uno de tanques en México y América latina, por eso la importancia de dar el reconocimiento, gracias a la buena voluntad de Gerardo Benavides quien le gustó el proyecto

Para esta operación se contrató del servicio de Grúas Almaraz quien renta una grúa alusiva al mes de la lucha contra el cáncer y que además hará la aportación del 10% de lo que genere.

Blas López; director de Obras Públicas.

“Eso se ha querido construir que la gente se involucre pues muchas veces se tienen cosas en el entorno que pueden aprovechar, ellos donarán el 10% de lo que genere en lapso de un año, por eso invito a todos los que quieren hacer algún tipo de maniobra que la renten y colaboren”, señaló Alfredo Paredes.

Convocó a la sociedad civil a seguir adelante ante cualquier problema adverso pues la única solución es hacer lo que corresponde a cada quien desde su trinchera haga lo correspondiente.

“Seguimos en ese eslogan de la administración que es, juntos somos más fuertes, todos estamos unidos para que a Monclova le vaya bien y vamos a lograr el objetivo”, comentó.

Durante la mañana de ayer estuvieron valorando el pasto húmedo, las grúas se hundían al momento de cargar el tanque que tiene un peso aproximado a las 50 toneladas, por la tarde se inició el traslado.

El museo al aire libre tendrá una inversión total de 6 millones de pesos, actualmente presenta un 85% de avance, le falta un planchón y un rollo que serán donados por Altos Hornos de México, en la primera semana de noviembre quedará listo e inaugurado.