Trasladan a Dante a anexo de Monterrey

Dante Gaytán Hernández fue trasladado la madrugada de este jueves a un anexo de Monterrey Nuevo León, lo anterior luego de que su madre solicitara el apoyo de la comunidad, pues el muchacho es adicto desde los 12 años y a últimas fechas se auto flagelaba y amenazaba con matarla a ella y a su esposo debido a que escuchaba voces que se lo ordenaban.

Fue la tía del joven de 22 años Juanita Hernández quien mencionó que aunque el muchacho ya fue trasladado a un anexo, su familia no tiene recursos para cubrir los 1500 pesos que cobran por semana para brindarle una atención integral, ya que el padre de Dante es el obrero de Altos Hornos de México que solicita apoyo por las calles, pues contrajo una infección en los pulmones que le provocó un daño irreparable.

Mi hermana está pasando por una situación muy difícil y solicitamos el apoyo de la comunidad para que Dante siga con su tratamiento, mi cuñado es un obrero de AHMSA quien hasta hace cinco meses trabajaba en la siderúrgica, sin embargo le ingresó una bacteria a los pulmones que provocó un daño total en uno de ellos y en el otro solo le funciona el 30% por lo que ya no pude regresar a laborar.

Su esposa, la señora Guadalupe Hernández es trabajadora doméstica y ha tenido que vender desde la sala de su casa hasta otros objetos del hogar para poder cubrir los primeros 800 pesos que les pidieron para trasladar a Dante a Monterrey, pues anexarlo era la única manera de salvar su vida.

“El esposo de mi hermana es Dante Galván San Miguel, el obrero de AHMSA que ha salido a pedir caridad por las calles para obtener recursos y así cubrir el costo del oxígeno que requiere para respirar, mi hermana es trabajadora doméstica y labora para que mi sobrino esté en el anexo, sin embargo la situación es muy difícil y requieren el apoyo de las autoridades para cubrir por lo menos algunas semanas de tiramiento”.