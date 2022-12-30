Trasladan al IMSS a Don Juan

MONCLOVA., COAH.-El Señor Juan Gutiérrez quien el pasado 24 de diciembre resultara con lesiones graves luego de una explosión que se suscitó en su vivienda ubicada en el Fraccionamiento Carranza, fue traslado del Hospital Amparo Pape de Benavides a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica 7 del IMSS para darle continuidad a su atención médica.

El Doctor Ángel Cruz dijo que por solicitud de la familia el paciente fue trasladado a la clínica, sin embargo aunque su estado de salud actual es estable, sigue siendo muy grave.

“La familia solicitó que el paciente y su esposa fueran trasladados al IMSS y aquí en la clínica se autorizó que fuera enviado al IMSS, en la clínica 7 tendrán que estabilizarlo y colocarlo para su correcta atención en la UCI para poder determinar después de una serie de análisis y pruebas si es o no necesario enviarlo a una clínica de tercer nivel con la intención de que sus secuelas sean mínimas y pueda salir de la gravedad lo más pronto posible”

Ángel Cruz comentó que en días pasados se logró llevar al paciente a un hospital particular para realizarle una Tomografía Axial Computarizada donde se logró determinar que no cuentan con un daño encefálico, por lo tanto tiene una mayor esperanza de recuperación.

“Enviamos al paciente a la clínica 7 del IMSS y esperamos que su recuperación sea rápida, se tiene que determinar si se va a enviar a una clínica especializada ya que no hay que olvidar que sus quemadura son de tercer nivel por lo cual tuvo que ser sedado y puesto en un coma inducido mientras se recupera, en el hospital los médicos hicieron un excelente trabajo al estabilizarlo y tratar de que respondiera al retiro de la intubación, pero ahora será en el IMSS donde llevará su atención médica junto con su esposa quien ya se encuentra fuera de peligro”.